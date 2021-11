Enzo Paolo Turchi è uno dei ballerini e coreografi più famosi d’Italia, nonché storico marito di Carmen Russo che stiamo vedendo in queste settimane al Grande Fratello Vip. Enzo è di origine napoletana, nato precisamente nei quartieri Spagnoli di Napoli in una famiglia molto umile. “Sono nato nei Quartieri Spagnoli. Si usciva al mattino per poter fare qualcosa e guadagnare qualche soldo per poter comprare un panino. A sei o sette anni pulivo una bisca e guadagnavo 20 lire” – disse qualche anno fa in un’intervista.

Lydia è la sorella di Enzo Paolo Turchi

Ma sapevate che Enzo ha una sorella anche lei ballerina molto famosa? Si chiama Lydia ed è un insegnante di danza e volto noto della televisione. E se Enzo è diventato un famoso ballerino si deve anche alla passione della sorella e di sua mamma che decise di iscriverlo al teatro San Carlo di Napoli per fargli seguire le orme di Lydia.

“Andavo al San Carlo da qualche anno, mio fratello Enzo Paolo il pomeriggio si annoiava senza più sua sorella a casa con cui giocare, così disse che voleva fare il ballerino e mia madre lo accontentò. Oggi è un insegnante magnifico, abbiamo un rapporto stupendo” – disse Lydia in un’intervista. Lei è nata come ballerina classica al San Carlo di Napoli, prima di vivere il boom della tv di Studio Uno e quello del teatro al Sistina di Roma.

“Mio padre purtroppo non c’era più, l’unica contestazione da parte di mia madre fu quando Gino Landi mi suggerì di lasciare il San Carlo e di andare a Roma per fare i provini di danza moderna per entrare in tv. Mia madre soffrì tantissimo, non voleva che una danzatrice classica andasse a fare la rivista– raccontò.

La famiglia di Enzo Paolo Turchi fu colpita da un doppio e grave dolore. Il marito di Carmen Russo, ha perso due sorelle, morte prima della sua nascita: una di 11 anni ed una di soli 18 mesi.