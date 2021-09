La ballerina in questi giorni pare andare d'accordo con tutti quasi come una strategia da mettere in atto

Carmen Russo è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip di quest’anno. Per lei non si tratta di una prima volta essendo già stata concorrente nella seconda edizione del reality versione Vip. In quell’occasione rimase in casa soltanto pochi giorni.

Ma quest’anno ha tutta l’aria di restarci più a lungo. In che modo? Sembra infatti in questi primi giorni che la ballerina abbia intuito alcune dinamiche che si susseguono in un reality come il Grande Fratello Vip. Carmen pare abbia capito che una serena convivenza con tutti i coinquilini è condizione indispensabile per andare avanti nel gioco.

Così fin da subito si è mostrata cordiale e gentile nei confronti dei suoi colleghi e propensa a conoscerli meglio. Inoltre non sembra nutrire particolari antipatie nei confronti degli altri inquilini. Sarà una strategia la sua? Staremo a vedere. Anche il pubblico leggendo i commenti nei profili social del Grande Fratello Vip appaiono divisi. C’è chi apprezza la sua disponibilità e cordialità e chi invece esprime disappunto circa la sua partecipazione.

Dentro la casa, Carmen Russo si presta a ogni attività con entusiasmo e impegno, dallo sport mattutino alle faccende più comuni, come l’utilizzo del ferro da stiro. Si diverte e parla con chiunque e non ha dato adito sin ora a nessuna forma di attrito e di polemica con gli altri inquilini. Si comporterà allo stesso modo anche con i nuovi coinquilini che sono entrati ieri sera in casa?

I primi ad entrare ieri sera sono stati l’ex tronista Sophie Codegoni e Giucas Casella. Poi è toccato a Jo Squillo e Miriana Trevisan. Poi il modello Andrea Casalino e Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e nipote di Enzo, patron di Miss Italia. A chiudere la parata Davide Silvestri e Samy Youssef, arrivato in Italia a 15 anni in barcone.

