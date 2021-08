Anche quest’anno il trono classico di UeD ha presentato nuovi tronisti e corteggiatori. Come di consueto, questi personaggi sono diventati volti noti e sono finiti al centro del mirino delle testate di gossip. Tra loro, è evidente come gli occhi siano ancora tutti puntati su Sophie Codegoni. La modella, recentemente, è arrivata a collaborare addirittura con l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.

Il su percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi si era concluso con la scelta di Matteo Ranieri. I due avevano lasciato insieme il programma ma da quel momento la vita dell’ex tronista ha subito diverse rivoluzioni. Il percorso all’interno di UeD ha segnato una vera e propria svolta per la ragazza. La sua realtà, era per Sophie molto noiosa e il dating show ha segnato un punto di svolta.

Ecco le sue dichiarazioni sull’esperienza sul trono più ambito di Canale 5: “Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne principalmente per un’esperienza personale. Dove abito io ci conosciamo tutti e, le persone, hanno sempre cercato di mettermi paletti tra le ruote quando si parla di amicizie e relazioni. Questo mi ha fatto chiudere tanto. Volevo cambiare aria, conoscere nuove persone e riaprirmi come persona”.

Terminata questa fantastica esperienza, la Codegoni ha deciso di concentrare tutti quanti i suoi sforzi sul lavoro. Questo, purtroppo, ha comportato anche la fine della relazione iniziata all’interno di UeD con Matteo Ranieri. Questa relazione è durata appena pochi mesi, dato che le divergenze tra i due erano decisamente insormontabili.

Ma più di recente, Sophie Codegoni era finita nuovamente nell’occhio del ciclone dei media per un flirt non da poco. La Codegoni è stata vista insieme a Fabrizio Corona e molti sono convinti stiamo insieme. Finalmente, Sophie ha fatto cenno a queste vicende, senza dare però nessuna informazione. Queste le parole della modella: “È un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista”.