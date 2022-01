Carmen Russo: ecco quanto ha guadagnato al Grande Fratello Vip

Carmen Russo è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura è terminata qualche settimana fa con la ballerina che ha potuto così finalmente riabbracciare suo marito Enzo Paolo Turchi e sua figlia Maria.

La Russo è stata molto apprezzata sia in casa che all’esterno tra chi segue il programma. Sempre pronta ad avere una buona parola per tutti, una donna equilibrata, simpatica, brava a cucinare e a strappare un sorriso anche dal pubblico che la seguiva da casa. Come ogni concorrente anche Carmen ha ricevuto un cachet per le settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Lei è molto riservata e non ha di certo svelato quanto ha guadagnato da questa esperienza.

Fonte: web

Ma sul web le voci circolano e alcune indiscrezioni parlano di circa 7mila euro a settimana guadagnati dalla ballerina. Un cachet molto simile a quello che starebbe ancora percependo Miriana Trevisan che invece è ancora in gioco ma come anche tanti altri. Considerato che Carmen è rimasta in gioco diversi mesi, è facile immaginare che si sia portata a casa una cifra consistente.

Intanto è recente la confessione fatta da Enzo Paolo Turchi che ha svelato di aver avuto il covid mentre Carmen si trovava nella casa. Lo ha fatto da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. “Non ho detto niente perché avevo paura che uscisse, so com’è fatta” – ha svelato Enzo che ha voluto poi ringraziare le mamme delle scuola che frequenta Maria.

“Voglio ringraziare le mamme della scuola di Maria che mi sono state vicino quando Carmen era al Gf Vip e soprattutto quando ero isolato perché positivo al virus” – le sue parole. Enzo ha svelato di aver trascorso tutte le festività natalizie in isolamento da positivo e di essersi negativizzato soltanto alla Befana.