GF Vip, Enzo Paolo Turchi gela Nathaly Caldonazzo: “Ho le prove”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, il pubblico finalmente ha potuto far chiarezza, sulla misteriosa vicenda della telefonata di Enzo Paolo Turchi a Nathaly. C’è stato un confronto a tre tra Enzo Paolo, Carmen Russo e la Caldonazzo. Finalmente la questione del famoso invito della gieffina alle nozze, dei due ballerini, è stato messo in chiaro. Il marito di Carmen è intervenuto in diretta.

Ha fatto il suo ingresso in giardino, per un faccia a faccia con Nathaly, dopo il famoso mistero che aleggiava sulle chiamate e sugli inviti al matrimonio, di cui la donna parlava. Turchi porta le prove che mostrano le sue verità: “Non ti ho mai telefonato. Ho mandato la foto di Carmen: “Sosteniamo Carmen”. Tu mi hai risposto: “Entro pure io”.

Prosegue: “E io ho risposto: “Mi fa molto piacere”. Poi mi avevi detto: “Ma non devi entrare anche tu?”. E invece io ti ho risposto: “Sono felice di stare a casa con Maria”. Finito. Riguardo al matrimonio, è successo nel 2015, abbiamo mandato a tutti l’invito del nostro matrimonio e mi faceva molto piacere se venivi, come tanti artisti con cui non avevamo un rapporto. Ma io non ti ho mai chiamato prima d’ora”.

Il mistero rimane. Chi ha invitato la Caldonazzo allora? Presto detto: il coreografo spiega che era stato dato il compito ad una persona, che tramite le loro rubriche telefoniche, inviava inviti. Il matrimonio, in fin dei conti era un party, una festa aperta a tutti i personaggi famosi.

In quel momento Alfonso Signorini mette il dito nella piaga e chiede: “Perché tu dici nel vocale, ‘tesoro’ e ‘amore’?”. Enzo Paolo Turchi però ci tiene a precisare e sottolineare: “No, lei mi chiama Amore”. E poi: “Non siamo stati mai nemmeno a prendere un caffè insieme”.