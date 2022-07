La ex allieva d'Amici 21 rivela l'aneddoto che più la ferita durante il suo percorso lasciando i fan sorpresi e tristi

Carola Puddu è una delle ballerine della scorsa edizione di Amici 21 che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori grazie alla sua genuinità e alla sua dolcezza. Il suo modo di fare così semplice e il suo immenso talento ha dato la possibilità all’ex allieva di iniziare una carriera piena di successi.

Una volta fuori dalla scuola di Maria De Filippi, Carola si è dedicata alla sua grande passione diventata a tutti gli effetti un vero e proprio lavoro. Di recente è stata ospite all’interno del programma ‘Dimmi di Te’ condotto da Lorella Cuccarini, raccontando alcuni aneddoti importanti del suo percorso nella scuola.

La ballerina ha così svelato i suoi rapporti con la maestra Celentano, con i suoi ex compagni ma anche il momento più brutto vissuto all’interno del talent. L’esperienza nella scuola di Amici ha infatti segnato particolarmente Carola che in questi giorni, si mostra totalmente diversa e matura.

Carola Puddu, il momento più difficile ad Amici 21

La ex allieva di Alessandra Celentano nel corso del suo percorso all’interno di Amici 21 ha dimostrato fin da subito una grande classe e bravura. In più occasioni è la stessa insegnante ad essersi complimentata con lei per l’impegno e la tenacia che la contraddistinguevano.

Nonostante i complimenti, non sono mai mancate le sgridate necessarie per migliorare il suo percorso. Carola intervistata da Lorella Cuccarini ha così spiegato: “Mi ha sgridata tante volte, mi voleva bene, penso ci sia una stima reciproca. Mi ha insegnato a non sottovalutarmi”.

Il rapporto tra l’allieva e la professoressa di Amici continua anche fuori dal talent firmato Canale 5. “Adesso lavorerò ancora con lei e lei verrà a vedermi. Mi piace quando lo fa. Mi mette l’ansia benefica, di una persona che ha investito tanto tempo e dedizione su di te. Lei ci tiene e io ci tengo a farle vedere i passi avanti” spiega Carola all’interno del programma.

Inaspettatamente nonostante i momenti indimenticabili vissuti nella scuola, Carola Puddu ha ricordato il momento più difficile che ha dovuto affrontare. Durante il suo percorso, la ex allieva ha subito un brutto infortunio che ha messo a rischio la permanenza nella scuola di Amici.

“Il momento più difficile è stato il periodo in cui mi sono fatta male e dovevo farmi le punture. Stavo con Mattia, lui aveva già il problema al piede. Tutto il giorno sul divano senza far niente, vedevamo gli altri che facevano le lezioni”.

“Questo mi ha ricordato un incidente importante che ho avuto in passato e sono andata un po’ in un loop. Non avevo distrazioni, internet, trascorri tempo con te stesso e ricordi. Ti tuffi nei traumi” ha terminato Carola.