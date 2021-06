Carolina Marconi, la chemioterapia per combattere il mostro è iniziata. L’ex concorrente del Grande Fratello continua a raccontare sui social la sua terribile battaglia, anche per far forza ad altre persone che si trovano nella sua stessa condizione. Per lei le parole e i messaggi dei follower sono di conforto, un modo per non sentirsi più sola.

Dopo aver detto la scorsa settimana di aver iniziato un lungo trattamento per combattere un cancro al seno che l’ha colpita, l’ex protagonista del reality show targato Mediaset è tornata a mostrarsi ai suoi follower, per raccontare come stanno andando le cose.

La showgirl ha deciso di condividere con tutti coloro che vorranno supportarla un momento decisamente difficile della sua vita. Ha infatti iniziato il primo ciclo di chemioterapia e si mostra sorridente e fiduciosa, con un cerotto al braccio

Oggi il 3 giugno sarà x me una data importante: ho messo il picc-port, la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà x tutto il mio percorso (chemio)…secondo step raggiunto visto che il 1 era l’ intervento. Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere Sono umana nn un robot .. in questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima paradossalmente ti senti più forte di prima.

Queste le parole di Carolina Marconi, che poi continua:

Chiaramente nn è stata una passeggiata, avevo paura di provare dolore ma invece è stato più facile di quanto pensassi.. Ho avvertito solo il puntino dell’anestesia e poi nulla .. Dopo 20 min avevano già fatto, sto bene nn ho fastidì. Ovviamente nn posso fare determinati sforzi, sono stata brava (mi sussurravo ) tanto da meritarmi un bel piatto di spaghetti al sugo. Poco dopo sono uscita dal policlinico Gemelli più tranquilla. Ho messo una bella bachata in macchina sapete che mi piace ballare e con il ritmo della musica è ritornato il sorriso,. Xche tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta..

Carolina Marconi, chemioterapia e sostegno dei fan

Nel suo lungo post su Instagram l’ex del Grande Fratello ringrazia tutti per il sostegno ricevuto.