L’avete riconosciuto? Ha vinto il Grande Fratello ed è da poco diventato papà

É stato uno dei concorrenti dell’undicesima edizione del Grande Fratello in cui si è anche aggiudicato la vittoria. Oggi, però, il suo successo più grande è senza dubbio la nascita di suo figlio Massimo, avuto dalla compagna Teresa. Stiamo parlando di Andrea Cocco, uno dei protagonisti indiscussi dell’undicesima edizione del Grande Fratello.

In seguito alla vittoria del Grande Fratello, Andrea Cocco ha continuato la sua carriera da modello, oltre che fare esperienze nel mondo della recitazione. Infatti, il vincitore dell’undicesima edizione del reality ha fatto anche esperienze come chef e come attore. Oggi è diventato papà del suo primo figlio avuto dalla compagna Teresa.

Chi è Andrea Hirai Cocco, carriera e vita privata

Classe 1978, Andrea Hirai Cocco nasce il 25 gennaio sotto il segno dell’acquario da padre italiano e madre giapponese. Di lui sappiamo che ha una sorella di quattro anni più piccola. Il 2010 per Andrea è un anno molto importante dal momento che si aprono per lui le porte del piccolo schermo.

Partecipa, infatti, all’undicesima edizione del Grande Fratello in cui ne uscirà, alla fine, vincitore. Nella casa più spiata d’Italia Andrea incontra Margherita Zanatta altra protagonista del Grande Fratello con la quale il giovane Andrea inizia una lunga storia d’amore.

Il rapporto dei due gieffini nato all’interno della casa del Grande Fratello è stato altamente discusso in tv durante il reality. In particolar modo, si chiacchierò molto di Andrea e Margherita quando il modello decise di lasciare la compagna che aveva conquistato, corteggiandola nella casa.

Dopo la storia con Margherita, il vincitore del Grande Fratello inizia una relazione con la modella ungherese Tamara Zsilinszki. La loro storia d’amore, però, è destinata a terminare.

Attualmente Andrea è legato alla compagna Teresa, insegnante e ingegnere di origini siciliane che lo ha reso papà per la prima volta del piccolo Massimo.