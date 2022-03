Carolina Marconi nella giornata di ieri ha rivelato a tutte le sue fan la sua situazione mentale e fisica dopo la chemio. La meravigliosa influencer in quest’ ultimo anno ha affrontato il tumore al seno come una grandissima guerriera, dimostrando un grande coraggio e una grande determinazione.

La ex gieffina nel corso dei mesi ha sempre cercato di aiutare le donne nella sua stessa situazione, motivandole con parole positive e con il suo sorriso che la contraddistingue. Carolina dopo un breve periodo d’assenza, è tornata sui social spiegando a tutte le sue fan le sue condizioni e come sta procedendo la sua vita dopo aver terminato le cure stabilite.

La giovane influencer rompe così il silenzio e racconta il suo futuro ora che sta bene e i progetti lavorativi ma soprattutto personali che non vede l’ora di realizzare. Un nuovo inizio per Carolina, determinata a recuperare l’anno che ha dovuto dedicare alla sua malattia.

Carolina Marconi dopo la chemio: “Ecco come sto realmente”

La ex concorrente del Grande Fratello è tornata su Instagram per spiegare come sta vivendo queste settimane di immensa gioia. Quest’ultima ha infatti comunicato ai suoi fan i nuovi progetti ma anche il grande cambiamento che sta affrontando ora che ha terminato la chemioterapia.

“Eccomi qui non sono sparita ragazzi, sto facendo una cosa bellissima e quando sarà finita la comunicherò con il cuore a tutti voi. Nel frattempo, continuo ad allenarmi. In realtà non ho mai smesso anche se alcune volte mi sforzo tantissimo, non ho ancora la forza e l’energia di prima ma il mio obiettivo è mettermi in forma come non mai” spiega carolina all’interno del suo profilo Instagram.

Carolina Marconi ha poi spiegato di aver preso 14kg circa durante le cure e di allenarsi per ritrovare la forma fisica che aveva prima. “Ho preso durante il percorso di chemio 14 kg, ne ho buttati 4 con fatica ma ne restano ancora un po’, comunque non mi arrendo”.

“Mi sento benissimo, la prima cosa è la salute soprattutto mentale. Ho l’entusiasmo di una bimba piccola. Ho voglia di fare tante cose, ho voglia di aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita” termina la ex gieffina.