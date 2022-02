Nel corso delle ultime è giunta una triste notizia da parte di Carolina Marconi che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. L’ex gieffina è risultata positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Carlona Marconi è positiva al Covid-19. Il triste annuncio è arrivato da lei stessa attraverso i suoi account social. Tuttavia, il Coronavirus non è l’unica malattia che si trova ad affrontare. La ragazza sta combattendo anche una dura lotta contro il tumore.

Carolina Marconi è nata in Caracas ed ha 43 anni. Qualche giorno fa è risultata positiva al Coronavirus ed ha deciso di raccontare questa brutta esperienza con tutti i suoi followers ai quali ha voluto dire:

La 43enne è sempre molto attiva sui social tramite cui piace condividere con tutti i suoi fan i momenti della propria quotidianità. Lei stessa ha reso pubblica la sua positività al Covid-19:

Ciao ragazzi come state? Beh io sono ancora a casa. Dopo tanti giorni anche io con il covid per fortuna il peggio sembra sia passato. Ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai. Ma ormai tutto è risolto, sto benone. Il Covid non è una semplice influenza. Sono stati giorni davvero brutti per fortuna avevo le tre dosi di vaccino.