Carolina Marconi, modella e conosciuta al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello VIP, ha terminato i primo ciclo di chemioterapia. La donna sta purtroppo combattendo contro un tumore al seno maligno e deve sottoporsi a cure cicliche.

La donna, qualche tempo fa, si era già sottoposta ad un intervento chirurgico di asportazione della mammella, ora Carolina Marconi torna sui social e con un bel sorriso racconta:

Eccomi qui appena finito il mio primo ciclo di chemio, non vi nego che me la stavo facendo addosso. Ero spaventata non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato.