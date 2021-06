Il grande pubblico l’ha conosciuta ed ha imparato ad amarla fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Oggi, la bellissima Carolina Marconi si trova costretta ad affrontare uno degli ostacoli più difficili che la vita poteva metterle davanti: un tumore al seno. Oggi stesso inizierà il primo ciclo di chemioterapia e in previsione della caduta dei capelli, la show girl ha deciso di tagliarli corti e di mostrarsi ai suoi fan di Instagram.

Era il 24 marzo scorso quando Carolina ha scoperto di avere un tumore al seno. Per metabolizzare la notizia e prepararsi ad affrontare questo percorso di cure c’è voluto un po’ di tempo, ma pare che lei lo stia facendo nella maniera migliore possibile.

Non sono brava a raccontarmi, ma vorrei condividere anche se nn è facile un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno. Ricordo quando i medici me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. I pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? i miei progetti? Soprattutto diventare mamma… Come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta! Mi mancava l’aria, ero persa.

Il 6 maggio successivo ha affrontato un lungo intervento di 8 ore, nel quale le è stato asportato il tumore e le è stata ricostruita la mammella. L’intervento, ha spiegato la stessa Carolina, le è servito ad evitare la Radio terapia.

Carolina Marconi ha tagliato i capelli in vista della chemio

A dare tanta forza a Carolina Marconi, in questo periodo difficile, ci hanno pensato i tantissimi amici e fan. Tutti hanno voluto mostrarle vicinanza e affetto, per farla sentire meno sola in questa battaglia.

Con loro, Carolina, ha deciso di condividere anche la sua ultima scelta, quella di tagliare i capelli in vista dell’inizio della chemioterapia che avverrà proprio oggi.

14/06/2021. Ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio. Domani, il 16 di giugno il mio primo ciclo, lo farò di pomeriggio. L’ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti… Tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco 😂

