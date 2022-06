Carolina Marconi, la dieta dopo il tumore

Dopo aver combattuto a lungo contro un terribile mostro, la showgirl si sta lentamente riprendendo. Carolina Marconi parla della dieta che le hanno consigliato di seguire dopo il tumore che l’ha messa a dura prova. Ma contro il quale non ha mai smesso di lottare, sostenuta sempre dall’affetto dei suoi cari e dei suoi fan che hanno lottato insieme a lei.

Carolina Marconi lentamente si sta riprendendo dal tumore al seno che l’ha colpita un po’ di tempo fa. Ha dovuto sottoporsi a molte cure e terapie e tornare alla vita di tutti i giorni per la donna di 44 anni non è facile. Molto è cambiato per lei da quella tremenda diagnosi.

Oggi racconta che anche la dieta è profondamente cambiata. La showgirl, in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze, ha raccontato che esperti nutrizionisti le hanno consigliato di scegliere bene quello che porta sulla sua tavola. Togliendo qualcosa e aggiungendo altro per la sua salute.

Carolina Marconi ha deciso di non mangiare più farine bianche, carni rosse, zuccheri. Preferendo portare sulla propria tavola pasta di ceci o di lenticchie, pesce azzurro, miele. Non sapeva quanto fosse fondamentale mangiare bene e ora tutta la sua famiglia ha cambiato dieta.

Ora ha anche ripreso l’attività fisica, con moderazione, ma è un passo in avanti.

Nessuno ne parla. Devi bloccare il ciclo per entrare in menopausa precoce. La terapia ormonale provoca mal di ossa. Tu sei gonfia, stanca, hai le vampate, non dormi. In più ci sono gli sbalzi d’umore, i pianti disperati sotto la doccia e gli attacchi di panico.

Carolina Marconi, la dieta seguita da tutta la famiglia per imparare a mangiar sano

La 44enne ha parlato spesso del tumore, della chemioterapia, dei capelli persi, delle parrucche indossate per nascondere la malattia. Malattia che ora ha sconfitto: anche i suoi splendidi ricci stanno ricrescendo.

Credit: marconicarolina – Instagram

Ora avrebbe un sogno, la maternità, ma purtroppo per lei non sarà facile: ha congelato un solo ovulo e le possibilità sono pari al 10%.