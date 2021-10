Ormai da diversi mesi Carolina Marconi sta lottando contro un brutto tumore al seno. La donna ha raccontato da sempre la sua battaglia sui social e poi si è aperta molto con la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin.

Oggi, Carolina Marconi ha deciso di mostrare anche la dolorosa cicatrice che porta sul seno a seguito della rimozione del tumore. Dopo cicli di chemio la donna ha raccontato come ha scoperto il male:

Mancava solo la mammografia x sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette ..ero felicissima ricordo anche quel giorno come ero vestita ..un vestitino nero con i fiorellini ed un capottino rosa .. doveva essere il giorno più bello dalla mia vita xche mancava solo quel Benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me … invece è stato il giorno più brutto xche in un attimo la mia vita è crollata di botto ..

La ragazza ha riportato le parole del medico spiegando come ha saputo la brutta notizia e come l’ha affrontata:

Carolina hai un tumore .. ero a pezzi ,arrabbiata con me stessa e mi dicevo xche ho fatto passare 4 anni cavolo ??un po’ anche x paura del COVID mi rifiutavo ad andare negli ospedali ..nn ho fatto prevenzione e magari tutto questo nn capitava …. invece sto affrontando la mia battaglia più grande ..(sempre a testa alta)

Il racconto social vuole sensibilizzare tutte le donne che come lei non hanno fatto prevenzione per diverso tempo e conclude:

“Sono stata fortunata perché questo controllo mi ha salvato la vita, dico sempre ‘Mio figlio prima di nascere mi ha salvata’.”

