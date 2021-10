Continua la lotta di Carolina Marconi contro il cancro al seno che la affligge da qualche mese. La modella e show girl sta affrontando la sua battaglia con un grande coraggio e con un sorriso che non sparisce mai dal suo viso. Ad aiutarla e sostenerla, in questa guerra, oltre ai tantissimi fan, ci sono anche delle creature speciali: i suoi dolci nipotini.

Sono ancora impresse nella mente di tutti, le lacrime versate da Carolina nel salotto di Verissimo. Lei sta raccontando passo passo la sua battaglia contro il cancro al seno sui suoi profili social. Domenica scorsa, però, ospite da Silvia Toffanin, ha avuto modo di mostrare la sua fragilità anche in tv.

Ha raccontato di come e di quando ha scoperto di avere il tumore. La modella stava facendo delle analisi perché, insieme al suo fidanzato storico Alessandro, aveva preso la decisione di diventare genitori. Nelle analisi che servivano per iniziare un percorso di fecondazione assistita, Carolina ha scoperto delle anomalie nel suo sistema immunitario, che seguite poi da altri esami, hanno portato all’amara diagnosi.

Il macigno che ha dovuto sopportare la Marconi, dunque, è stato molto pesante. Un macigno che avrebbe abbattuto chiunque, ma a quanto pare non lei.

Lei sta affrontando tutti i suoi step con un coraggio incredibile. Dona speranza e forza a chi, come lei, sta affrontando la sua stessa battaglia e, allo stesso tempo, quel coraggio lo trova per se stessa nel gigantesco sostegno che riceve costantemente dai suoi fan e dalla sua famiglia.

Nei giorni scorsi, Carolina Marconi ha dovuto affrontare il sesto ciclo di chemioterapia. Al suo ritorno dall’ospedale, i suoi nipotini hanno fatto in modo che lei trovasse una dolcissima sorpresa.

Dei palloncini, dei festoni e delle candele hanno irrorato la stanza della casa. Ai palloncini erano inoltre attaccati dei cartoncini sui quali erano scritti dei messaggi di amore molto dolci.

Grazie per tutto l’amore che ci dai ogni giorno, grazie per ogni singolo momento, grazie per esserci sempre!