Carolina Marconi è di nuovo tornata sui social, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello VIP combatte ancora la sua battaglia contro il tumore al seno. Dopo l’operazione, la donna si è sottoposta ad un ciclo di chemioterapia.

Purtroppo, la strada è ancora lunga e in salita e, dopo aver tagliato i capelli, ha iniziato ad accusare anche i primi sintomi dovuti ai farmaci. Nonostante la grande forza ci sono dei momenti in cui lo sconforto arriva.

Fortunatamente, Carolina Marconi non si perde d’animo e con i suoi post pieni di energia e positività tranquillizza i fan:

Hola come state? Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta x gli effetti collaterali che poteva causare ..dolori articolari ,vomito e caduta dei capelli …fortunatamente in questi giorni nn ho avuto tanto questi sintomi ..ahimè fino a stamattina ..quando mi sono accorta che invece un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo..tra un po’ mi vedrete pelatina😁😂(finché nn cadono quasi completamente nn me li raso ancora )