Nel 2020 Tom Parker, il cantante dei The Wanted, aveva scoperto una terribile diagnosi: tumore al cervello al quarto stadio. I medici gli avevano dato fino a 18 mesi di vita. Ma il guerriero ha lottato con tutte le sue forze e in molti si domandano come stia oggi.

La star, non molto tempo fa, ha condiviso sul suo profilo Instagram una clip motivazionale, dopo aver appreso che il suo tumore cerebrale terminale è ora stabile.

Il cantante 33enne aveva annunciato la sua diagnosi di glioblastoma multiforme al quarto stadio inoperabile nell’ottobre del 2020. Il 2022 sembra un anno che riaccende ogni speranza di Tom Parker. Dopo l’ultima risonanza, i medici gli hanno comunicato che il suo tumore è stabile.

Ha pubblicato un video sui social, in cui si mostra nel letto di ospedale e si sente una voce fuori campo che dice: “Non mi interessa chi sta facendo meglio di me… Sto andando meglio dell’anno scorso”.

Parole che hanno fatto sorridere i suoi numeri fan e che hanno dato speranza a tutti coloro che stanno combattendo una battaglia come la sua.

Durante la sua lotta contro il tumore, Tom Parker ha continuato a fare ciò che più ama, il lavoro con i The Wanted. Durante l’ultimo spettacolo pre-registrato, andato in onda il giorno di Natale, aveva dichiarato:

Sto solo cercando di essere onesto. Sono solo felice di essere tornato con i ragazzi e felice di essere fuori casa. Sono seduto qui con le lacrime agli occhi mentre ti dico ‘Abbiamo il mio tumore al cervello sotto controllo. Abbiamo avuto i risultati della mia ultima risonanza… e sono felice di dire che è STABILE’.

Il tumore che ha colpito il cantante attacca il cervello o il midollo spinale. I sintomi iniziali sono: mal di testa insopportabile, nausea, vomito e convulsioni. Purtroppo è molto difficile da trattare e spesso non è possibile curarlo. Tuttavia, i trattamenti possono rallentare la progressione del cancro e ridurre segni e sintomi.