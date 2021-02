Carolyn Smith arresa: “Devo dirvelo, non ce la faccio più”

È un periodo di crisi, tutti i settori ne stanno risentendo, ma in particolare quelli dello sport e della cultura sono i più colpiti. Oggi, a dire la sua è Carolyn Smith: la giudice di Ballando con le Stelle proprio non ce la fa più.

La donna che da sempre usa i suoi social per aggiornare i fan questa volta ha deciso di aprire un dibattito su un argomento che sta a cuore a tutti. Il lavoro nobilita l’uomo, si sa, ma quest’anno l’argomento è spinoso.

Carolyn Smith con delle storie Instagram esordisce così: “Ho qualcosa da dire che viene dal cuore. Ho aspettato tanto ma non ce la faccio più e forse il momento giusto è adesso. Ogni cittadino è stato toccato da questa pandemia, chi più, chi meno e chi completamente devastato“. Ovviamente, tutti hanno pensato ai suoi problemi di salute, ma l’argomento è un altro.

Ognuno ha il diritto di lavorare, a prescindere dal mestiere che fa. Ma purtroppo non è così. Quello che non sopporto e non posso accettare è che qualcuno, completamente incompetente, possa decidere se un mestiere sia degno di continuare o no. Teatri, palestre, scuole e studi di danza sono completamente fermi da un anno.

Poi conclude spiegando i controsensi di queste misure che, seppur necessarie, forse si può dire che presentano alcune falle.

Si può viaggiare in treno o volare per ore in un ambiente chiuso, e non non possiamo stare 1 o 2 ore insieme. Parrucchieri ed estetisti possono stare vicino e toccare i loro clienti, con le dovute precauzioni, loro possono e noi non possiamo. Posso elencare una lista di altre situazioni che dimostrano una discriminazione verso il nostro mondo dello spettacolo e dello sport”.

Insomma, lo sfogo è comprensibile anche alla luce del fatto che la stessa donna ha una palestra di danza.