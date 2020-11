Da giudice di Ballando con le stelle a ballerina per una notte. Carolyn Smith continua ad essere un esempio di forza, coraggio e determinazione. La nota giudice si è esibita splendidamente durante la finale del programma, ma Milly Carlucci ricorda una cosa: sta ancora lottando contro il cancro.

Purtroppo, dalla malattia non se ne esce. Ma questo non serve ad abbattere la simpatica Carolyn Smith. L’ex ballerina di danze sportive è sempre solare e carica di energie.

Proprio la conduttrice del programma, commossa, ha presentato la giudice in vesti che non indossava a anni: quelle della danzatrice. La stima e l’affetto per la donna son da parte di Milly Carlucci e da parte del pubblico altissimi. Ed è chiaro:

Per chiudere alla grande questa serie, c’è colei che è la ballerina, non poteva essere una chiusura migliore per noi che accogliere su questa pista una persona che non solo è un’immensa professionista del ballo a livello mondiale, ma è stata anche una sorella, un’amica e una donna che ci ha saputo raccontare una storia di vita importante.

Ci ha insegnato tante cose, come col sorriso sulle labbra, senza mai cedere, si lotta anche contro il male più insidiosoche lei ha affrontato e affronta con grande determinazione. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato.

Carolyn Smith invita alla prevenzione

Non serve solo parlarne, bisogna anche fare. Il cancro è una realtà con cui bisogna fare i conti. La maggior parte delle donne affette da tumore si è trovata a dover combattere contro una delle forme più brutte: quelle al seno.

La stessa sorte è toccata a Carolyn, per questo la donna invita tutte a fare prevenzione ed essere attente ad ogni minimo cambiamento del corpo: “Fate la prevenzione per favore, non auguro a nessuno che tocchi questa situazione oncologica, prevenzione tassativamente”.

Ha anche aggiunto come la danza l’abbia salvata: