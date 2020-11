Chi è Anna Carlucci? Conosciamo meglio la sorella di Milly Carlucci

Anna Carlucci è la sorella minore di Milly e Gabriella. Anche lei come le sorelle ha condotto diversi programmi in televisione, ma nel corso degli anni, pur rimanendo nell’ambito del mondo dello spettacolo, ha scelto di occuparsi principalmente di regia. Conosciamola meglio.

Anna Carlucci

Anna Carlucci è nata a Udine il 26 maggio del 1961. Inizia la sua carriera in tv nel programma Novantesimo Anno del 1984, in qualità di autrice. Diventa popolare l’anno dopo affiancando Luciano Rispoli nel programma cult Parola Mia, che andrà in onda per tre stagioni, fino al 1988.

Il sodalizio con Rispoli fa si che Anna affianchi il conduttore in altri programmi, come La grande corsa, Argento e oro, e Una grande occasione e successivamente nel Secondo campionato della lingua italiana.

La Regia

Agli inizi degli anni novanta, Anna si cimenta dietro la macchina da presa. Due i film a suo nome come regista: Nessuno mi crede, di cui è anche sceneggiatrice, del 1992 e Torta di mele del 1994.

La Carlucci non abbandona del tutto la televisione, anzi lavorerà spesso dietro le quinte nel corso degli anni. Curerà anche la regia di diversi programmi, tra i quali Galatea, programma di Rai 2, per due stagioni e Il Diavolo e l’Acqua Santa, condotto da Don Antonio Mazzi su Sat2000.

Curiosità

Anna ha scelto di stare dietro le quinte.. e con Milly, ha scritto infatti insieme alla celebre sorella, il libro La vita è un ballo. Ballando siamo tutti stelle.

E ancora, sempre con Milly: Il meglio di te. Volersi bene per essere in forma. Inutile dire che i libri hanno avuto entrambi un buon successo. Ovviamente collabora a Ballando con le Stelle, in veste di social media manager.

Della vita privata invece si sa molto poco, soltanto che la più piccola delle sorelle Carlucci è sposata dal 1995 con l’industriale farmaceutico Giovanni Mazzaro.