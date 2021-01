Carolyn Smith dopo la visita di controllo del tumore: “Buone e cattive notizie..”

Carolyn Smith continua a combattere contro il tumore al seno. La giudice di Ballando con le Stelle, come sempre, ha aggiornato i fan dopo le sue consuete visite di routine.

Se per un po’ è possibile tirare un sospiro di sollievo, non bisogna mai abbassare la guardia. La donna ha infatti spiegato di avere delle buone notizie, ma anche altre meno buone.

Del tumore, fortunatamente, non c’è più traccia, ma la parte coinvolta sembra ancora troppo infiammata. Seppur non sembrano cellule tumorali, l’equipe medica ha consigliato a Carolyn Smith di continuare a fare le terapie.

Sul post su Instagram ha spiegato brevemente cos’è successo e, purtroppo, il suo stato d’animo che comprensibilmente non è dei migliori:

Scusa per il ritardo ma non era in grado di dare un quadro completo ed non ero nel mentalità giusto per fare un video. Ero troppo giù. Good news:- non c’è il segno del tumore. Meno good news:- ho un infiammazione e un po’ di cellule (non tumorale) che non si sa cosa sono. Allora mia situazione sono 2 .