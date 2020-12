Perché Carolyn Smith non ha mai avuto figli? La ballerina svela il motivo

Carolyn Smith ha deciso di parlare della sua vita privata e sentimentale a Oggi è un altro giorno. La celebre ballerina ha portato alla luce la sua storia d’amore con Tino ed ha rivelato i motivi per cui la coppia non ha avuto mai dei figli. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni.

Carolyn Smith è stata ospite nella puntata del 9 dicembre a Oggi è un altro giorno. Il giudice di Ballando con le stelle ha deciso di raccontare della sua malattia, della sua vita e delle persone più importanti che sono a lei vicine. Stando alle sue dichiarazioni, i figli con Tino non sono mai arrivati e un po’ di tempo fa ha subito un aborto spontaneo.

A Oggi è un altro giorno Carolyn Smith ha parlato dei speciali rapporti che ha con le persone che ama. Tra questi ultimi c’è Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle:

Milly è molto importante nella mai vita

In seguito, si è portato alla luce l’argomento dei figli e del perché non siano mai arrivati. Con queste parole la celebre ballerina ha fatto la sua rivelazione in merito alla questione:

Questo è il nostro più grande dispiacere. Con Tino invece abbiamo provato e riprovato, ma i figli non sono mai venuti.

Non è tutto. La stessa Carolyn Smith ha spiegato che non è sempre stato così, almeno nella seconda parte della sua vita. La donna e suo marito Tino stavano per realizzare il loro desiderio di avere un figlio quando all’improvviso sono emersi dei problemi.

Infatti, Carolyn Smith ha confessato di aver subito un aborto spontaneo, poi ha smesso di cercare un figlio all’età di 42 anni. Stando a quanto detto dai dottori, la sua impossibilità di avere figli sarebbe stata dovuta allo stress. Alla fine, la donna ha accettato questa sua condizione e si è accontentata di fare da mamma ai suoi allievi.