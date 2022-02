Carolyn Smith riceve una commovente lettera da parte del marito durante la sua ospitata a Verissimo. Un momento romantico che ha confermato il grandissimo amore che l’uomo prova per la meravigliosa coreografa.

Un amore vero, sincero e leale che ha deciso di esternare davanti a tutti i telespettatori di Canale 5 a dimostrazione di quanto sia legato sentimentalmente a lei. Le ultime settimane per Carolyn sono state davvero complicate perché, a causa di un problema di salute, ha dovuto interrompere la chemioterapia.

Nonostante questo Tino non ha mai smesso di starle accanto donandole tutto il coraggio e tutta la determinazione che la contraddistingue. All’inizio della malattia suo marito continuava a soffrire per la sua condizione di salute ma era proprio lei a donargli una parola positiva e a strappargli un dolce sorriso.

Intervistata nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, la famosa coreografa ha ricevuto un regalo inaspettato. Il suo amato Tino infatti, ha deciso di scriverle una lunga lettera d’amore in vista di San Valentino e per ricordarle il forte sentimento che li lega.

Carolyn Smith, la commovente lettera del marito a Verissimo

Quello di Tino è stato un gesto che ha lasciato Carolyn senza parole. Un momento indimenticabile per lei che non si aspettava delle parole così belle e piene di significato. La coreografa ormai da tantissimi anni continua la sua lotta contro il tumore, dimostrandosi sempre determinata e forte come una guerriera.

Smith ha sempre cercato di infondere coraggio alle migliaia di donne nella sua stessa situazione ma nello studio di Verissimo, ha ricevuto una commovente e inaspettata lettera d’amore. “Amore mio sai quanto sia difficile per me esprimere pubblicamente i miei sentimenti ma oggi voglio dirti grazie per esserci sempre per me e per la nostra famiglia, per la tua sensibilità, per il tuo amare tutto e tutti” afferma suo marito.

“Grazie per non lamentarti mai anche quando soffri, specialmente perché lo fai soprattutto per non farmi preoccupare, grazie per essere sempre sorridente e positiva qualsiasi cosa accada, grazie per tutto il lavoro che fai nonostante i tuoi problemi di salute”

Infine, Tino conclude affermando: “Sei speciale ma ora calmati perché non possiamo salvare il mondo da soli. Io ho la profonda certezza che tu sia un faro, una luce intensa per me, fonte inesauribile di energia e di amore. Sei il dono più prezioso che io abbia mai ricevuto, ti amo”.