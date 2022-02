Carolyn Smith è uno dei personaggi più apprezzati del mondo televisivo. È nata a Glasgow nel 1960, ma poi si è trasferita in Italia.

Oggi la ballerina e coreografa ha 61 anni e dal 2015 sta lottando contro un cancro maligno al seno. Ospite durante l’ultima puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ha rivelato di essere stata costretta a sospendere la chemioterapia a causa di un’infezione al fegato.

Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure.

All’inizio lottare era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi preoccupano per via della sospensione della chemioterapia. I medici hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni.

Carolyn Smith si sente bene, nonostante i forti dolori e non rinuncia nemmeno ad un minuto della sua vita. Quando ti succede di dover combattere queste battaglie, apprezzi ogni cosa, anche la più piccola.

Ha intenzione di continuare a lottare con i denti stretti e di non farsi abbattere da nulla. Probabilmente non è facile dopo una notizia del genere, ma il noto volto del mondo dello spettacolo continua a mostrarsi con il sorriso sul volto.

Il pubblico italiano conosce il suo volto grazie al suo ruolo di giudice del talent show in onda su Rai1 Ballando con le stelle, al quale partecipa dal 2007.

Nel 2015 ha dato la tristissima notizia al mondo televisivo, dichiarando di avere un tumore maligno al seno. La ballerina, dopo un periodo di remissione, ha rivelato nuovamente al pubblico di essere in trattamento per una recidiva. E adesso la notizia di aver interrotto la chemioterapia per via di un’infezione al fegato.

Nel 2017, Carolyn Smith ha pubblicato un libro intitolato Ho ballato con uno sconosciuto. Lo sconosciuto è riferito proprio il suo cancro al seno.