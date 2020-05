Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle, confessa: “Ho ancora paura” Carolyn Smith, storico giudice di Ballando con le stelle, confessa di aver ancora paura all'idea di tornare alla normalità essendo una paziente oncologica

Carolyn Smith, giudice del format Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci su Rai uno, confessa di avere ancora paura di tornare ad una normalità essendo una paziente oncologica. Il programma dovrebbe ripartire in autunno ma Carolyn Smith non è serena. Ad ogni modo tornerà a Roma per il programma anche se devono essere chiariti ancora alcuni punti date le norme vigenti sulla distanza tra individui.

Carolyn Smith, donna guerriera di grande carattere e determinazione, sta lottando con le unghie e con i denti contro un tumore al seno dal 2015. Nonostante non sia ancora fuori dal tunnel di questo brutto male, Carolyn Smith non ha mai perso il sorriso, la voglia di trasmettere positività e speranza. Come ha dichiarato in una intervista rilasciata al settimanale Vero, ha la grande fortuna di vivere in una bella casa immersa nella campagna con uno splendido giardino dove può stare all’aria aperta. Carolyn Smith durante la quarantena forzata impiega il tempo in mille modi diversi ed è molto attiva sui social.

Per quanto riguarda la situazione attuale ed il comportamento degli italiani, Carolyn Smith ammette: “Gli italiani sono stati bravi e hanno fatto il loro dovere tranne qualche imbecille, io però ho ancora paura perché sono una paziente oncologica, quindi faccio volentieri un altro po’ di quarantena anche nella fase 2”.

Ogni tre settimane, Carolyn Smith deve recarsi nella Capitale per fare chemioterapia. “Dopo l’intervento di ottobre e l’esame istologico hanno trovato altre cellule tumorali, quindi ho dovuto riprendere la terapia biologica”. Carolyn Smith è costretta a recarsi a Roma per fare la terapia in quanto nell’ospedale di Padova (città vicina a dove risiede) hanno trovato ben 23 persone positive al Coronavirus nel reparto oncologico.

Carolyn Smith, non è solo una coreografa meravigliosa, una donna forte e determinata, è anche un vulcano di idee. Infatti sta portando avanti un progetto fantastico tutto al femminile per aiutare le donne che hanno difficoltà di qualsiasi natura: Sensual Dance Fit, il progetto, prevede un percorso di rinascita per le donne, una ripresa della loro sensualità e femminilità attraverso movimenti di ballo e fitness.