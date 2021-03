Carolyn Smith: “Ho preso una decisione urgente, domani vi racconto”

Un periodo non semplice per nessuno, ma in particolare modo gli artisti e i ristoratori sono i più colpiti di questa pandemia. Ne sa qualcosa Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le Stelle è tornata sui social per raccontare qualcosa.

La donna ancora molto provata per quello che stiamo vivendo, ha registrato un piccolo video per i fan. Tuttavia, ancora, rimane un velo di mistero su cosa vuole raccontare ai suoi seguaci.

Nel breve video in bianco e nero la ballerina torna a parlare di cos’è successo ormai un anno fa: il primo DPCM e la decisione su Ballando con le Stelle, nella didascalia spiega:

Con grande stanchezza e amaro in bocca, stavo pensando stasera di un anno fa, durante cena ascoltavamo il PRIMO decreto 07/03/2020… dopo aver ascoltato ho dovuto prendere una decisione urgente… azzardata e incerto. Domani faccio un riassunto video del incubo e vediamo se le cose sono cambiati. Buona serata.

Ma a cosa si riferirà la donna? Pochi giorni fa l’ex ballerina Brittanica ha denunciato la situazione di strazio che stanno vivendo le palestre e tutti gli artisti che devono fare i conti con le chiusure.

In merito alla sua decisione di un anno fa, tutti sappiamo che il programma fu rinviato e anche a settembre Ballando con le stelle ha dovuto affrontare un po’ di sfortune. A cosa si riferisce ora la donna? Non ci resta che aspettare.

Quel che è certo è che il danno morale ed economico che sta subendo lo sport non può di certo passare inosservata e la giudice di Ballando con le Stelle così come molti altri colleghi sta facendo di tutto per far sì che il lavoro degli artisti non passino in sordina.