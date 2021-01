La lotta al tumore della ballerina, coreografa e giurata del programma televisivo Ballando con le stelle potrebbe essere arrivata al momento della verità. Carolyn Smith, che sin dall’inizio della sua battaglia ha raccontato ogni momento potendo contare sul supporto dei suoi fan, parla di “giorno della verità“. Una TAC svelerà chi sta vincendo questa guerra.

Carolyn Smith da tempo ormai lotta contro un tumore. La ballerina 60enne da cinque anni racconta la sua battaglia sui social network.

Sia per fare forza a tutte le donne che, come lei, affrontano ogni giorno questo mostro, sia per trovare supporto dai suoi fan che le regalano sempre parole di speranza.

Cinque interventi al seno e cinque anni di chemio non sono pochi. Un tumore al seno diagnosticato per fortuna in tempo, ha permesso alla ballerina di poter iniziare il percorso di cure. Inevitabilmente lungo e inevitabilmente doloroso. Ma che lei ha sempre affrontato con speranza. E tanta voglia di vivere.

Lotta al tumore, il giorno della verità

In un post pubblicato su Instagram, Carolyn Smith parla di giorno della verità. Nel filmato si vede la coreografa e giurata di Ballando con le stelle che annuncia che dovrà andare all’ospedale Ca Foncella di Treviso per sottoporsi ad una Tac.

L’esame diagnostico rivelerà a che stadio è arrivato il tumore, dopo le cure a cui si è sottoposta.

Buon giorno a tutti. Il mio cuore sta andando a 1000 al ora e non ho corsa. Solo il pensiero a fare il PET e TAC . Una cosa buona non ho la tosse psicologico! A stare fermo per tanto e non muoversi o tossire è un impresa. Ma ormai sono abituata. Sto pregando che tutto va bene, e mi dicono hai finito.. basta trattamenti.

Speriamo che il prossimo post che Carolyn Smith pubblicherà su Instagram sia quella bella notizia che tutti ci aspettiamo di leggere. Forza!