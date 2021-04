Carolyn Smith in ospedale. Come sempre raccontando sui social network la sua lunghissima battaglia contro quel mostro che si chiama tumore. E che da molto tempo cerca di sconfiggere, anche grazie al supporto dei suoi fan, che la incoraggiano a non mollare. Quali sono oggi le sue condizioni di salute? Come sta Carolyn Smith?

Carolyn Smith continua a tenere aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni di salute. La coreografa, che fa anche parte della giuria di Ballando con le stelle, continua a lottare contro quello che lei chiama “l’intruso”, un cancro al seno con cui lotta dal 2015.

Da quando ha scoperto di essere malata, Carolyn Smith ha sempre condiviso sui social le sue esperienze, il suo calvario, le sue piccole vittorie, le sue sensazioni. Un modo per essere di supporto anche ad altre donne che affrontano lo stesso percorso.

Dopo la diagnosi del 2015, Carolyn Smith ha continuato a lavorare, anche quando era in cura. Nel 2017 è anche uscito un libro, “Ho ballato con uno sconosciuto”, per raccontare la sua esperienza contro questo mondo terribile.

Quando sperava di esserne uscita, nel 2018, poco prima di tornare sul banco della giuria del programma televisivo, ha annunciato il ritorno del tumore. Con cui ha continuato a combattere. Fino a quella che forse è una bellissima notizia.

Carolyn Smith in ospedale: come sta?

Recentemente la coreografa ha finalmente dato una bella notizia ai suoi fan. Del tumore non c’era più traccia.

Good news: non c’è il segno del tumore. Meno good news: ho un’infiammazione e un po’ di cellule non tumorali che non si sa cosa sono. Si spera che la prossima volta mi dicono che è finita. Ma per ora si continua in modo positivo e fiducioso. Sono passati 5 anni e 4 mesi, non sono arrivata qui per mollare.

In bocca al lupo a lei e a tutte le donne che ogni giorno lottano contro il tumore al seno.