Carolyn Smith torna a far chiarezza su Martina Miliddi: il duro sfogo

Non si arrestano le polemiche sulla partecipazione (e sulle performance) di Martina Miliddi ad Amici di Maria De Filippi. Dopo l’ultima esibizione del serale andata in onda sabato sera, sull’argomento è intervenuta anche Carolyn Smith, ex ballerina di latino americano nonché giurata di Ballando con le Stelle.

La prima a sostenere che Martina Miliddi non meriti al posto al serale è Alessandra Celentano, l’insegnante di danza classica lo sostiene ormai da settembre e trova il pieno accordo di Carolyn Smith.

La ballerina Brittanica sabato scorso ha sottolineato come, per aver 16 anni di studio alle spalle, le sue lacune siano evidenti. Ora, la donna è tornata sull’argomento e si è sfogata e scagliata duramente contro coloro che hanno frainteso le sue parole.

La donna ha spiegato di non voler criticare nessuno, ma è stata solo obiettiva. Il suo intento non era quello di offendere, ma di spiegare e dare un giudizio da professionista.

Ho fatto un giudizio tecnico, perché è il mio lavoro da 54 anni, da quando vivo di danza. Non ho mai parlato contro la giuria o Martina o Serena. Capite questo ragazzi?! Era una cosa sulla tecnica e stop. Io valuto, il mio lavoro è di fare la giudice, io non valuto la persona, non conosco Martina o Serena. Perché non mi permetterei mai di dire qualcosa sulla loro persona. Però se qualcuno va fuori tempo va detto, se non hai un bel collo del piede dobbiamo dirlo, devo criticare e puntualizzare.

Inoltre, ha fatto chiarezza sul samba fatto prima dalla bellissima e bravissima professionista Francesca Tocca e ha spiegato quali errori tecnici sono stati così evidenti da farle lasciare il commento:

“Quando hanno fatto il samba, c’era Francesca dietro e Martina davanti. Andate a vedere se erano a tempo, perché non era così. Se state a vedere erano fuori tempo. Una ragazza che balla da 16 anni samba, non va bene. Quindi non posso stare zitta o chiudere gli occhi. Sarebbe contro la cultura del ballo. Guardate Francy e Martina, non erano sincronizzate per nulla. Però se fai da 16 anni samba devi farla benissimo, Serena invece che ha fatto samba da una settimana ha fatto abbastanza bene. Questo è un fatto mica sono cattiverie. Se sei in gara e vai fuori tempo vai fuori dai co****ni”.