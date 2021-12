Vanessa Incontrada è ritornata in tv insieme a Claudio Bisio con le nuove puntata di Zelig festeggiando il 25° anniversario dalla nascita di uno dei programmi comici più di successo della televisione italiana. E il successo a distanza di anni è rimasto tale visto che il programma sta ottenendo più di 3 milioni e mezzo di telespettatori con quasi il 20% di share. Zelig si è confermato leader nel target 15-64 anni. Successo che starebbe spingendo Mediaset ad allungare il programma. L’ultima puntata inizialmente prevista per il 2 dicembre, è stata posticipata a giovedì 9 e forse ritornerà nel 2022. Andiamo a conoscere meglio intanto la casa di Vanessa Incontrada tra dettagli curiosi e icone di design.

Spulciando le immagini che posta sui social scopriamo che l’attrice e conduttrice spagnola ha un tenero cane di nome Gina, ama le tinte chiare e possiede una bellissima Vespa Special blu. Il salotto è caratterizzato da una grande libreria, ampie vetrate ed un arredamento confortevole.

La casa di Vanessa Incontrada

Accanto al divano, una delle lampade più iconiche del design. Si tratta della lampada Parentesi progettata da Achille Castiglioni e Pio Manzù nel 1971 per Flos che ha la particolarità di essere caratterizzato da un corpo illuminante che scorre verticalmente su un cavo di acciaio teso tra pavimento e soffitto. Si tratta di una lampada capace di adattarsi a qualsiasi casa e arredamento, elegante e sofisticata in ogni occasione, al costo di 320 euro.

Ma tra le immagini postate sui social non è passata in secondo piano la vespa special blu di Vanessa Incontrada. Non si sa se la conduttrice la possiede in casa come oggetto vintage o se la conserva in un garage. D’altronde lei stessa non ha mai negato di essere un’amante delle due ruote.

Fonte: Instagram

Anche la sua casa riesce a trasferire il carattere deciso e forte dell’attrice e presentatrice spagnola che si circonda di un ambiente familiare, una grande cucina dai toni pastello e tutto il relax necessario per ricaricare le energie in vista delle sfide future.