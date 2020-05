Claudio Bisio ha perso la mamma a causa del COVID-19 Claudio Bisio è pronto per tornare in tv con Zelig, ma non ha passato affatto un bel periodo, il conduttore ha confessato di aver perso la mamma per il COVID-19

Claudio Bisio è pronto a tornare al timone dello storico programma Zelig accanto alla bellissima Vanessa Incontrada, ma il conduttore ha raccontato anche il dramma famigliare che ha vissuto in questi giorni: l’uomo ha perso la mamma probabilmente per il COVID-19.

Il conduttore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera raccontando come sono andati gli ultimi mesi, e cosa stava facendo prima della quarantena. Poi la tragica notizia:

“Per me la pandemia è stato un momento duro, perché il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. È stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia.”

Zelig: il ritorno

Tra qualche tempo inoltre ritornerà lo storico programma comico, al fianco di Claudio Bisio ci sarà Vanessa Incontrada. L’uomo ha confessato di essere preoccupato e ansioso del ritorno, nonostante sia abituato ai grandi palcoscenici l’idea di affrontare un teatro vuoto e senza publico lo spaventa.

“Sì, per la verità ho già l’ansia. Io sarò allo Zelig di Milano da solo, senza pubblico e questo non aiuta. Sarà brutto vedere i tavolini vuoti, ma del resto è il virus che è brutto. Vanessa è a casa sua a Follonica, non può venire a Milano: condurremo insieme a distanza di 400 km, così almeno non c’è neppure la tentazione di sbaciucchiarci. Speriamo solo che la tecnologia ci aiuti.

Se fosse l’inizio di qualcosa di nuovo? Katia (Follesa) e Valeria (Graci) hanno detto sì separatamente e io ho detto: riuniamo la loro coppia che si è sciolta 10 anni fa.. e io farò Claudiano con loro, la parodia di “Uomini e donne”. Poi ci sarà Marco Dalla Noce con la sua Ferrari; Dario Vergassola che faceva e rifarà le interviste alle ragazze; Giole Dix , Ale e Franz. Faremo un collegamento con il “Milanese imbruttito”, e un numero magico col Mago Forrest; Raul Cremona; I tre giornalisti che facevano le domande; Christian De Sica, Enrico Bertolino che recupera il muratore bergamasco; Geppi Cucciari; Lella Costa, Paolo Jannacci, Natalino Balasso; Debora Villa; Cevoli che fa l’assessore; Riccardo Manera che fa un virologo”.