Caterina Balivo a Il Cantante Mascherato con un outfit incantevole. Quanto costa il suo look? Una cifra da capogiro

Dopo il successo della trasmissione Vieni da me, Caterina Balivo ha voluto mettere fine a quest’esperienza per buttarsi in nuove avventure. Ed oggi, la ritroviamo come giurata nel programma firmato Milly Carlucci Il Cantante Mascherato. Durante le puntate, la bella Caterina non passa inosservata per la sua simpatia ma soprattutto per i look sfoggiati. E quello indossato durante la seconda puntata del programma ha fatto impazzire tutti.

Caterina Balivo è una delle protagoniste indiscusse del programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. La conduttrice fa parte della giuria e la sua presenza fa piacere a tutti i suoi fan che la seguono da sempre. Durante la seconda puntata la Balivo non è passata inosservata per il look sfoggiato in puntata.

Per la trasmissione la presentatrice ha optato per un abito firmato Dolce e Gabbana. Descrivendolo più a fondo, l’abito è un tubino rosa di pizzo che ha fatto impazzire tutti. Il dettaglio, però, riguarda il prezzo. Infatti, l’incantevole abito indossato dalla Balivo ha un prezzo di 1995 euro.

Dunque una cifra da capogiro che però ha fatto fare a Caterina Balivo il pieno di like sui social e le ha fatto portare a casa tantissimi commenti positivi. Infatti, il tubino indossato dalla presentatrice sembra essere davvero piaciuto al popolo del web. Un look incantevole che è stato apprezzato da tutti.

Caterina Balivo nella giuria de Il Cantante Mascherato

Dunque è iniziata questa nuova avventura per Caterina Balivo che fa parte della giuria del programma firmato Milly Carlucci. Sicuramente la bella presentatrice ci sorprenderà non solo per i suoi look ma anche per la sua simpatia, i suoi commenti e i suoi giudizi vista la grande passione che ha per la musica. Sicuramente un’esperienza e una nuova prova che per il momento sta superando alla grande.