Caterina Balivo cambia look: la conduttrice è quasi irriconoscibile con uno stile più aggressivo

Senza alcuna ombra di dubbio Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente la celebre presentatrice ha deciso di cambiare look. Se in precedenza aveva i capelli corti adesso sfoggia una lunga chioma caratterizzata da extention e colpi di luce. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Caterina Balivo non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre conduttrice è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato il suo nuovo look.

In occasione della puntata finale de Il Cantante Mascherato, la presentatrice ha deciso di mostrarsi a tutti i telespettatori con un aspetto del tutto rivoluzionato. A guidare il suo cambio di stile è stato Roberto Carminati, noto haistylist. Queste sono state le sue parole:

Volevo che Caterina Balivo avesse un look più aggressivo per l’ultima puntata del programma di cui è giudice e per i prossimi impegni televisivi.