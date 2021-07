Caterina Balivo e la figlia Cora sono letteralmente inseparabili. Da quando è nata la piccolina ha dato solo tanta gioia ai suoi genitori. E la conduttrice televisiva l’ha sempre mostrata sui social network, cercando comunque di mantenere la sua privacy, visto che ancora molto piccola. Ma come è cresciuta oggi la piccola Cora?

Da poco Caterina Balivo è tonata in tv. Lei fa parte della giuria del programma televisivo Il cantante Mascherato. A fine maggio aveva lasciato il piccolo schermo per questioni d’amore, come raccontato a Mara Venier nel salotto di Domenica In.

La puntata numero 350 di Vieni da Me è stata l’ultima, perché, come detto da lei, “il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che mi sta accanto”. Il riferimento è a Guido Maria Brera, manager della finanza, sposato nel 2014 e con in quale ha avuto due figli. Non poteva stare un anno senza la sua famiglia riunita accanto.

Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non me la sono sentita.

Per permetterle di lavorare, il marito avrebbe detto che si sareb allontanato per consentirle di lavorare in un ambiente protetto dal coronavirus.

Non voleva che lasciassi. Mi diceva: ‘Stai scherzando? Troveremo una soluzione. Ma il nostro lavoro ti porta a stare fuori tanto tempo, a casa ci sono due bambini piccoli: non c’è il papà, se non c’è neanche la mamma, come si fa?

Una scelta difficile quella di allontanarsi dalla tv, ma lo ha fatto per il marito e i due figli e prendersi cura di loro.

Caterina Balivo, figlia Cora: quanti anni ha oggi?

La famiglia è sempre al primo posto per la Balivo e ora si dedica maggiormente alla sua bambina Cora, che ha 3 anni ed è nata dal matrimonio con Guido Maria Brera.

Sicuramente una scelta consapevole. Ora potrà godersi un po’ di più Guido Alberto e Cora, che rispettivamente hanno 9 e quasi 4 anni.