Caterina Balivo e Vieni da me: “Non sono pronta” Caterina Balivo tornerà a Maggio con Vieni da Me? La donna ha dichiarato chiaramente: "non sono pronta", per ora sembra che il dolore sia ancora troppo grande

Caterina Balivo, la spumeggiante conduttrice del programma Vieni da me in onda tutti i pomeriggi su Rai uno, sulla possibilità di tornare in onda ha affermato “Non sono pronta“. In questo periodo di emergenza e di stress, sembra che non ci sia spazio per l’intrattenimento.

Caterina Balivo tornerà con Vieni da me a maggio? Non ci è dato saperlo dato che sembra vivere davvero male la situazione attuale di emergenza in cui versa il bel paese e non solo, tant’è che ha dichiarato: “Non è il momento giusto per fare show di intrattenimento, meglio andare avanti con l’informazione de “La vita in diretta. E poi io non sono un’attrice, il mio cuore è spezzato”.

Da maggio in poi dovrebbe esserci una ripresa dei programmi televisivi interrotti, sospesi e lasciati in stand by. Caterina Balivo però sembra voler mettere un freno a questa possibilità considerando i tempi non ancora maturi per il divertissement e quindi per il programma Vieni da me: “Per la prossima stagione Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, mi pare che il clima non sia dei migliori. Il clima è pesante ci sono ancora tanti morti al giorno. Il nostro è un programma di puro intrattenimento, è un’altalena di sentimenti, si ride, ci si emoziona. Non so, parlerò con l’azienda“.

Per Caterina Balivo tornare ad una pseudo normalità sembra quindi molto difficile e di conseguenza lo è anche tornare in televisione ad intrattenere gli italiani con le storie, gli ospiti e le interviste del suo programma. La conduttrice fin dagli albori dell’emergenza, aveva preso la cosa molto seriamente; durante un’intervista via Skype con Marco Liorni ad Italia Sì, Caterina Balivo aveva dichiarato: “Non dormo con mio marito da 10 giorni”

Non solo Vieni da me, ma anche altri programmi televisivi di intrattenimento come La prova del cuoco e L’eredità, non sono stati confermati. Tutto dipenderà dall’andamento generale delle future settimane sperando che le notizie siano sempre meno funeste.