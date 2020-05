Caterina Balivo, le polemiche sulla sua mascherina glamour La conduttrice ha indossato una mascherina dorata super fashion che ha fatto molto discutere

Caterina Balivo, dopo aver fatto la felicità di molti fan, tornando a condurre Vieni da Me, ha trovato un altro modo per essere sulla bocca di tutti. In questi giorni Caterina Balivo ha portato in TV delle interviste a ospiti esclusivi, dimostrando di non aver perso la stoffa.

Infatti, nonostante i divieti imposti per contrastare il Covid-19, Caterina Balivo si è sempre mostrata impeccabile e chic. Una cosa non da poco considerato che nei camerini della RAI mancano totalmente truccatori, parrucchieri ed estetisti. I suoi fan non hanno lasciato passare inosservati i suoi fantastici look.

Moltissimi i complimenti ricevuti da chi la segue in TV. Però un dettaglio ha suscitato varie polemiche. Durante uno spostamento da casa sua a Viale Mazzini, infatti, Caterina Balivo indossava una mascherina dorata che ha fatto molto discutere.

I suoi stessi fan e gli utenti del web hanno lasciato commenti sarcastici come: “Come donna di casa (nelle storie) ti stimo. Come conduttrice…farsi notare non è molto apprezzabile: la mascherina dorata. Quella normale, dei comuni mortali, fa male? No!”,

o ancora: “Chic la mascherina… Ma protegge con questo tessuto? Ho dei dubbi”. Qualcuno ha addirittura rimproverato alla Balivo di stare pubblicizzando un modello di mascherine molto costoso e appariscente rispetto alle altre.

E allora sorge la domanda: di che mascherine si tratta? Parliamo di una collezione creata da Flavia Padovan per l’occasione. La stilista ha deciso di contribuire così, annunciando poi che il ricavato dalle vendite di questi pezzi esclusivi (venduti a 20 euro spedizioni escluse) sarà devoluto in beneficenza.

A ricevere i ricavi sarà l’Ospedale Spallanzani si Roma. Ma la conduttrice non è stata l’unica a subire critiche per le sue scelte stilistiche. Come lei anche altre donne dello spettacolo italiano sono state prese di mira. Parliamo di Alessia Marcuzzi, criticata e addirittura insultata per la sua mascherina, anche in questo caso prodotta da uno stilista. L’accusa è sempre la stessa: il tentativo di lucrare su una situazione già disperata come quella che stiamo vivendo.