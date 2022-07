Sono diversi i drammi che hanno colpito, nell’arco della sua lunga e piena di esperienze vita, la grande Caterina Caselli. L’ultimo in ordine temporale, la morte dell’amatissimo marito Pietro, avvenuta poco più di un mese fa. Ma nel 2019 la storica cantante di “Nessuno mi può giudicare” ha dovuto combattere la sua battaglia più grande e faticosa: un cancro al seno.

Non ha davvero bisogno di grandi presentazioni Caterina Caselli. Conosciuta con il soprannome di “Casco d’oro” per via del suo caschetto biondo che la caratterizzava nel momento più florido della sua carriera, è considerata una delle cantanti più importanti della musica italiana di sempre. Suo, ad esempio, il brano “Nessuno mi può giudicare” del 1966.

La sua carriera da cantante è finita qualche anno più tardi ma l’amore per la musica, quello no, è continuato e continua tutt’oggi. È lei infatti che gestisce la Sugar, l’etichetta discografica fondata nel 1970 insieme al marito Pietro, considerata la più grande tra le indipendenti in Italia.

Parlavamo dei drammi che hanno colpito la vita della Caselli. Tragedia che hanno purtroppo caratterizzato la sua vita fin da giovanissima, quando il papà si tolse la vita.

Anche gli ultimi anni sono stati molto difficili per Caterina. Nel 2019, poco prima di perdere la sua adorata mamma, ha infatti scoperto di avere un carcinoma al seno molto grave.

Il cancro di Caterina Caselli

Non lo ha raccontato subito ma ha scelto di affrontare questa battaglia in privato. La prima volta in cui Caterina Caselli ha parlato del cancro è stato nel nel 2019 ai microfoni di Maria Luisa Agnese per “7“, allegato del Corriere della Sera.

Ho attraversato un lungo periodo difficile. Ho vissuto il male in privato, in famiglia, sotto la parrucca. Poi mi sono abituata ai nuovi capelli che iniziavano a ricrescere. Fino a qualche anno fa pensavo che la mia vita fosse infinita. Questa esperienza mi ha fatto capire che non lo è. Il dolore non si delega: nessuno te lo può togliere

Nel febbraio scorso è poi andato in onda il documentario intitolato “Una vita, Cento vite“, nel quale si ripercorre tutta la vita e la carriera della cantante, compresa soprattutto la sua lotta contro la malattia.

Il cancro oggi sembra essere alle spalle, ma è certo che questa malattia ha cambiato Caterina e le ha fatto capire i valori importanti della vita.

Un’ulteriore tragedia ha colpito la vita della cantante lo scorso giugno, quando all’età di 85 anni e dopo 52 anni di matrimonio, suo marito Pietro Sugar è morto.