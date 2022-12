C’è posta per Te, Alessia Quarto confessa: “Un anno dopo la mia vita è cambiata…”

In seguito ad un'intervista rilasciata a 'Cusano Media Group', Alessia Quarto ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al programma

C’è posta per te è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana. Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del programma che entrerà nelle case degli italiani per far loro compagnia da sabato 7 gennaio. Tutti ricorderanno la storia di Alessia Quarto che, dopo la partecipazione alla trasmissione, ha cambiato vita.

La storia di Alessia Quarto e dell’ex marito Giovanni ha suscitato non poco scalpore. Ricordiamo che un anno fa l’uomo ha deciso di spedire l’invito di C’è posta per te a sua moglie dopo il tradimento con sua cugina. Non è stato di certo un periodo facile per Alessia, la quale ha dovuto fare i conti anche con un aborto spontaneo.

Delusa e amareggiata dal comportamento del suo ex marito, durante l’ospitata nel programma di Maria De Filippi la donna aveva deciso di mettere fine alla storia, maturando dunque la decisione di chiudere la busta. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex protagonista di C’è posta per te sta circolando tra le pagine dei principali giornali di gossip.

C’è posta per te, Alessia Quarto cambia vita: ora è felice al fianco del suo nuovo compagno

In seguito ad un’intervista rilasciata a ‘Casa Media Group’, Alessia Quarto si è messa a nudo raccontando come è cambiata la sua vita da un anno a questa parte. Stando alle sue parole, oggi Alessia è felice al fianco del suo nuovo compagno. L’ex protagonista di C’è posta per te ha dichiarato:

Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa. Non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto!



Inoltre, Alessia ha confessato di aver chiuso ogni tipo di rapporto con il suo ex marito. I due, dunque, dopo aver firmato i documenti del divorzio, non si sono più visti né sentiti.