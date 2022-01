C'è Posta per te, la nuova confessione di Alessia Quarto sulla relazione con l'ormai ex marito

Alessia Quarto dopo la puntata di C’è Posta per te, andata in onda nella serata di sabato 8 gennaio, è diventata un vero e proprio simbolo. Tuttavia, solo poche ore fa, in un’intervista con la radio locale La Radiazza, ha rivelato nuovi dettagli sulla sua storia con Giovanni.

La registrazione è avvenuta ad agosto dello scorso anno, per questo la giovane 29enne ha voluto precisare quali sono i rapporti attuali, con l’ormai ex marito.

Giovanni ha chiesto l’intervento di Maria De Filippi, affinché potesse aiutarlo a farsi perdonare dalla moglie. Visto che non riusciva più ad incontrarla dal momento in cui le ha fatto la terribile confessione.

L’uomo ha tradito la donna, con una sua parente, pochi mesi dopo il matrimonio e dopo un terribile aborto spontaneo. Non riusciva proprio a tirarsi indietro da questa relazione ed ha commesso dei gravi errori.

Quando ormai non c’era più via di uscita ha deciso di confessare tutto alla moglie. Da quel momento Alessia Quarto ha deciso di lasciarlo ed i due si sono sentiti solo tramite il telefono, ma non si sono più rivisti. Il primo incontro è avvenuto proprio durante la registrazione di C’è Posta per te.

La confessione di Alessia Quarto alla radio locale

Il conduttore di La Radiazza, Gianni Simioli, grazie ad un collegamento telefonico con la donna, ha scoperto nuovi dettagli importanti sulla vicenda. Alessia Quarto ha raccontato:

Abbiamo registrato ad agosto e devo dire che le cose sono migliorate, tra me e me però. Non sono tornata con lui, la mia scelta l’ho fatta e quella rimarrà. Adesso sto meglio, in confronto ad agosto sto una favola, ma è comunque un percorso lungo, un dolore che va affrontato. Sull’aborto spontaneo posso dire che è un dolore generico, perché non è stata l’unica ferita della mia vita. Il problema non è sempre il tradimento, ma la delusione e tutto ciò che comporta, ma si può sempre rinascere, anzi si deve rinascere.

