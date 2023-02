C’è Posta per Te, Alessia Quarto incinta del compagno: l’annuncio social ha commosso tutti

La donna è in dolce attesa, queste le sue parole per il compagno: "Mi hai stravolto la vita"

Lo scorso anno Alessia Quarto ha partecipato alla prima puntata di C’è Posta per Te. Il suo ex marito le aveva fatto recapitare la busta dopo il tradimento con sua cugina. La storia di Alessia è stata una delle più chiacchierate sul web. Oggi la donna ha cambiato completamente e in queste ultime ore si è resa protagonista di un annuncio che sta facendo il giro del web. Alessia aspetta un bambino dal suo nuovo compagno.

Alessia Quarto è in dolce attesa. In questi giorni la donna ha condiviso sulla sua pagina Instagram alcuni scatti che non sono di certo passati inosservati al popolo della rete. L’ex protagonista di C’è Posta per Te diventerà presto mamma.

Dopo la fine della storia con il suo ex marito, Alessia ha cambiato completamente vita. Oggi, infatti, la donna ha ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo compagno dal quale presto avrà il suo primo figlio. Alessia ha condiviso sulle sue pagine social l’immagine di un test di gravidanza. Queste le parole che ha accompagnato al post in questione:

Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte. Sei il mio piccolo grande amore. Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere.

Al momento non ci è dato sapere il sesso del bebè, così come l’identità del nuovo compagno di Alessia Quarto. Queste le parole che l’ex protagonista di C’è Posta per Te ha scritto per lui qualche tempo fa sui social:

Hai trasformato tutto in allegria, semplicità e sorrisi. A una come me che aveva bisogno di piccoli gesti hai regalato il tuo mondo. Non credo nei “per sempre” e forse nemmeno nell’ “AMORE” ma credo che qualcosa di importante ci sta legando ogni giorno.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire se Alessia condividerà sui social la notizia del sessò del bebè. Nel frattempo le inviamo i nostri più sinceri auguri.