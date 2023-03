Per il figlio è come se lei fosse scomparsa per sempre, non ne vuole più sapere niente. A C’è posta per te Alessio chiude a mamma Roberta la busta, dopo che la donna aveva chiesto aiuto al programma di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti. Il giovane ragazzo non approva assolutamente la relazione della madre con un uomo più giovane di lei di 17 anni.

Nella puntata di C’è posta per te del 4 marzo, la prima andata in onda dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo (ma registrata prima del grave lutto di Maria De Filippi), la storia di Roberta e Alessio ha commosso tutti.

Roberta ha scritto al programma per poter tentare di riallacciare i rapporti con il figlio Alessio, che non vede da tre anni. Il ragazzo, infatti, non accetta che la mamma abbia un fidanzato, David, di 17 anni più giovane di lei. E con un colore della pelle diverso.

Quando Roberta è rimasta incinta del nuovo compagno, Alessio le ha anche chiesto di interrompere la gravidanza. Nonostante tutto la donna non può pensare la sua vita senza il figlio accanto:

Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce. Mi manca sentirmi chiamare mamma, visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. La mamma è una sola e nessuna può prendere il suo posto.

C’è posta per te, Alessio non vuole riallacciare i rapporti con la madre Roberta: non approva il nuovo fidanzato

Alessio sottolinea che il problema principale è la differenza di età e il colore della pelle è solo secondario. Secondo lui la mamma ha preferito il compagno a lui e non potrà mai perdonarla.

Maria De Filippi, alla decisione del ragazzo di chiudere la busta, cerca di farlo ragionare:

Spero che tu abbia capito che tua madre ti vuol bene. Esiste una bambina che ti somiglia anche.

Alessio, però, non sente ragioni e quando la mamma si mette a piangere, questo il suo commento: