La nuova puntata di C'è Posta per Te si è aperta con un messaggio di ringraziamento scritto da Maria De Filippi: "Grazie per l'affetto"

Sabato sera è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te, registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo e rimandata come segno di rispetto per il giornalista e per Maria De Filippi.

Il programma televisivo si è aperto con un messaggio scritto dalla stessa conduttrice, che ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza e l’affetto dimostrato dopo l’immenso dolore che l’ha colpita. Maria De Filippi non si aspettava il decesso di Maurizio Costanzo.

Il messaggio di Maria De Filippi

Stasera, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria.

Maurizio Costanzo si è spento per sempre il 24 febbraio, dopo un ricovero in una clinica di Roma. Si era sottoposto ad un intervento di routine per la rimozione di alcuni polipi del colon. Purtroppo, il suo debilitato sistema immunitario non ha retto il post operatorio e sono sorte diverse complicazioni. Infezioni e una grave broncopolmonite. Aveva 84 anni.

La notizia ha sconvolto il mondo televisivo, nessuno si aspettava di leggere una così triste notizia. Se n’è andato per sempre il padre del giornalismo italiano, colui che ha rivoluzionato il modo di fare televisione e colui che mai verrà dimenticato. Come la maggior parte ha voluto sottolineare: Maurizio Costanzo sarà eterno e continuerà a vivere nel cuore di tutti.

Sono stati giorni tristissimi. Tanti personaggi dello spettacolo, della politica, del cinema e anche dello sport, si sono mostrati in lacrime, mentre ricordavano Maurizio Costanzo. Tutti i programmi di Maria De Filippi sono stati sospesi in segno di lutto.

Maria De Filippi ha ricevuto un affetto incredibile. Sempre accanto al figlio Gabriele, è apparsa affranta alla camera ardente e durante l’ultimo saluto, celebrato il 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti di Roma.