C’è posta per te, Anna vuole ricucire il rapporto con il figlio, ma..

C'è posta per te: Anna prova a riallacciare il rapporto con suo figlio Francesco che non vede da 5 anni, ma l'esito non è piaciuto

C’è Posta per Te ha fatto boom di ascolti anche durante la quarta puntata. Un’altra storia commovente e che ha fatto rimanere decisamente male il pubblico è quella di Anna e Francesco, mamma e figlio.

Anna ha mandato la lettera a suo figlio appena maggiorenne che non vede da cinque anni a causa di una dolorosa separazione con il marito. La donna ha spiegato che il compagno era particolarmente severo nei suoi confronti.

La screditava come donna e ha subito anche violenze domestiche. Motivo per cui sono intervenuti anche gli assistenti sociali. La donna se ne è andata di casa, gli altri due figli hanno compreso i motivi della mamma, ma Francesco no.

Maria De Filippi ha chiesto a Francesco come mai non volesse perdonare la mamma, e il ragazzo ha dato le sue motivazioni, on del tutto comprese.

“Lo so che litigava tanto con papà. Sono fatti loro, ho sempre detto che se due non vanno d’accordo devono separarsi. Ha fatto bene ad andarsene, è il modo in cui l’ha fatto. Lei ci ha chiesto di andare con lei, in pratica ci ha chiesto di lasciare tutto, gli amici, i cugini, la nostra vita.” Il ragazzo prosegue:

Poteva mandare via papà. Lui avrebbe combattuto ma alla fine se ne sarebbe andato. Se una persona tiene ad un’altra lo dimostra. 800 chilometri sono 800 chilometri. Le alternative si trovano. Lei voleva andarsene. So che non voleva abbandonare noi, ma voleva allontanarsi”

La conduttrice ha chiesto al ragazzo se prova ancora affetto per la mamma, il diciottenne ha spiegato: “Le voglio bene ma non quanto vorrebbe lei”, questa frase ha diviso il pubblico, ma ha suscitato molto stupore.

Purtroppo il ragazzo non ha voluto aprire la busta e riabbracciare sua mamma, spiegando: “Non sono arrabbiato né triste, non ho più la voglia di volerla sentire, si è spenta. Al momento non ho bisogno di una madre”.