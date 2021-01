C’è Posta per Te, Maria De Filippi chiama Alessandro, il ragazzo sgrana gli occhi: ecco il motivo

Un'emozione unica a C'è Posta per Te, Maria De FIlippi chiama Alessandro e lui sgrana gli occhi: ecco il motivo

Un altro pieno di emozioni quello offerto dalla quarta puntata di C’è Posta per Te, i protagonisti dell’ultima storia raccontata ci hanno fatto commuovere a dismisura. Si tratta di Maurizio e Alessandro, padre e figlio. In realtà Maurizio è il compagno della mamma del ragazzo prematuramente scomparsa.

Pur non essendo suo figlio biologico, per lui Alessandro è come se lo fosse. E ha voluto fargli un bellissimo regalo presentandogli uno dei suoi calciatori preferiti: Nicolò Zaniolo, giovane attaccante della Roma.

Accompagnato dalla mamma Francesca Costa, Nicolò Zaniolo ha deciso di fare un bel regalo al ragazzo. Oltre ai bene prettamente materiali tra cui i suoi scarpini della Roma e un pc, il ragazzo ha donato una cifra di denaro sia a lui che al padre.

A donare una scatolina con dei soldi dentro è stata Francesca Costa, Maurizio non appena vista la somma si è commosso. Alessandro, dall’altra parte della busta non capiva cosa stesse succedendo.

Maria De Filippi, seduta sui gradini, ha chiamato Alessandro accanto a sé gli ha chiaramente detto: “Vieni, ti faccio capire di che cifra stiamo parlando.”. Maria, scritta la cifra sull’assegno ha fatto sgranare gli occhi al giovane ragazzo. Sicuramente sarà stata molto sostanziosa, anche se la conduttrice non ha voluto dirlo al pubblico.

Inoltre, la conduttrice ha spiegato che quella cifra è stata donata esclusivamente da Nicolò Zaniolo e da sua mamma. Questa volta la produzione e la conduttrice non c’entra nulla. Spesso i regali sono infatti pagati proprio da Maria De Filippi e da dagli autori della trasmissione.

Dopo questo bellissimo regalo, padre e figlio si sono incontrati. Alessandro ha aperto la busta e ha abbracciato Maurizio a cui è ovviamente molto legato.