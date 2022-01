C'è Posta per Te, arriva la proposta per Luciano da Maria De Filippi

La puntata di C’è posta per Te, di questa nuova edizione del 2022, ha regalato al pubblico momenti emozionanti, ma anche tanti sorrisi. Uno di questi è arrivato senza dubbio dalla storia raccontata da Clara e Luciano. Due protagonisti distinti, che chiamano la redazione per lo stesso motivo.

Entrambi sono alla ricerca del loro primo amore. La signora Clara cerca il suo caro e perduto amore Guido. Un alpino che la donna conobbe all’età di 21 anni. Il signor Luciano, invece, chiede aiuto a Maria De Filippi per ritrovare Agnese, che allora era una giovanissima ragazzina di appena 14 anni, di cui si innamorò perdutamente.

Per entrambi i protagonisti sono trascorsi ormai 60 anni dai loro rispettivi incontri. La redazione di C’è Posta per Te, però, fa miracoli. Guido e Agnese sono stati ritrovati. L’uomo si ricorda perfettamente della signora Clara: è davvero lui il giovanotto che la corteggiava molti anni fa. I due si raccontano e riportano alla mente tanti dei momenti trascorsi insieme.

Si apre la busta e la coppia si ricongiunge. Non si può dire la stessa cosa per il signor Luciano. La fortuna questa volta non assiste l’uomo. Agnese afferma di non ricordare nulla di lui e in più si dichiara felicemente sposata. Luciano ci è rimasto male e spezza la tensione esibendosi in un ballo scatenato. La sua simpatia cattura il pubblico e Maria De Filippi decide così di fare una proposta che di sicuro lo renderà felice. “Vuoi venire a Uomini e Donne?”.

Neanche a dirlo, Luciano accetta senza pensarci troppo. Si dice pronto a mettersi in gioco per trovare l’amore. Ora non ci resta che attendere l’ingresso dello scoppiettante Luciano negli studi di Uomini e Donne, dalla parte del parterre maschile. Tanti auguri e… che amore sia.