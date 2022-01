Maria De Filippi preoccupata per Alessandra Celentano: “Devo fare entrare un medico?”

Colpo di scena nella puntata di Amici di Maria De Filippi del week end quando Alessandra Celentano si è lasciata andare ad un apprezzamento totalmente inaspettato. L’insegnante di danza ha espresso tutto il suo piacere nel vedere l’esibizione dell’allieva Serena Carella guidata da Raimondo Todaro.

La maestra più famosa d’Italia infatti aveva sempre detto di non gradire le sue performance e stile. Invece davanti ad un pezzo di latino americano che lei stessa gli aveva assegnato durante le vacanze natalizie, pare abbia cambiato idea. “L’ho trovata molto ma molto carina. La trovo migliorata in generale” – ha detto. Una frase che ha scosso anche Maria De Filippi che ironizzando ha chiesto l’intervento di un medico. “Celentano sta bene? Dobbiamo fare entrare il medico?” – ha detto.

Fonte: web

Sia l’allieva che Todaro sono apparsi molto soddisfatti dei complimenti e il maestro ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa. “Non avevo dubbi su di lei. Ai casting mi hanno tartassato tutti. Siamo partiti che avevo regalato un banco ma avevo visto del potenziale” – ha detto riferendosi proprio alle accuse di Alessandra Celentano che accusò Raimondo nei mesi scorsi di aver regalato un banco. E invece anche lei pare si stia ricredendo.

Ma Alessandra Celentano non è stata carina con tutti. In particolare è rimasta molto delusa dall’atteggiamento di alcuni studenti apparsi svogliati dopo il ritorno dalle vacanze natalizie.

“Chi non studia e chi non rispetta il lavoro altrui, dopo ripetute sollecitazioni, secondo me andrebbe espulso. Dovrebbero andare tutti a casa, quelli che non studiano. Non apprezzano la fortuna e la posizione che hanno, di stare in una scuola del genere, che hanno tutto gratis, tutto a loro servizio. Se loro continuano a non apprezzare questo, se capiscono che tornano nella loro cameretta, forse si mettono a studiare” – ha detto mentre Maria De Filippi cercava di calmarla.