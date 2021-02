C’è Posta per te: Barbara chiude la busta a suo padre Liberato

I miracoli a C’è Posta per Te esistono, tuttavia, a volte qualcosa può andar storto. Sabato 20 febbraio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Liberato e di sua figlia Barbara, l’uomo ha chiamato il programma per chiederle scusa.

Maria De Filippi, con grande fermezza, ha raccontato la storia di Liberato. L’uomo, dopo il divorzio con la sua moglie, è riuscito poco a vedere e sentire i suoi due figli. La separazione, come spesso accade, è stata burrascosa.

Tra insulti, litigi e avvocati a rimetterci sono sempre i figli. Liberato ha raccontato che per i primi due anni è riuscito a sentire i suoi due figli per pochi minuti al telefono dopodiché, non appena ha conosciuto la nuova compagna, gli incontri sono stati sempre più sporadici.

Ho pensato a rifarmi una vita e non a lei, non mi sono domandato mai come stesse, dove stesse e sicuramente lei ha sofferto molto per colpa mia.

La ragazza non lo vedeva dal 2015 e non è stato facile per lei. Barbara ha deciso di chiudere la busta e di non riconciliarsi con il padre, di cui ormai non si fida.

“Mi dispiace per tutto quello che è successo. – le dice Liberato – Scusami se me ne sono andato in quel modo brusco. Conosco le mie mancanze e ti chiedo scusa per quello che ho fatto. Mi sono perso tutto di te, i tuoi anni scolastici, le amicizie, i tuoi successi di pattinaggio… se penso che sono venuto solo una volta a vederti mi vergogno!”

Nè lui né Maria De Filippi sono riusciti a convincerla, Barbara ha troppo dolore e non è pronta per affrontarlo ora. Ma chissà, C’è Posta per Te unisce anche dopo la messa in onda della puntata, è sempre un primo passo.