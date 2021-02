C’è Posta per Te: Maria De Filippi elegante come sempre. Sorprende il suo bracciale con un prezzo da capogiro

Non c’è dubbio: il palinsesto Mediaset del sabato sera è dominato da Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 entra nelle case degli italiani da anni con il suo “C’è Posta per Te“. Il programma continua a rivelarsi un grande successo. Nella puntata di ieri Maria ha voluto presenti in studio due ospiti speciali. La conduttrice ha deciso di chiamare in studio Renato Zero e Stefano De Martino. Ovviamente, la vera protagonista resta la De Filippi, che si presenta in studio impeccabile come sempre.

La conduttrice azzarda con un look rosso fragola, indossato con un’eleganza invidiabile. Maria ha abbandonato da tempo la formalità che la caratterizzava all’inizio della sua carriera. Adesso i suoi outfit sono ricercati, con dettagli preziosi che mettono in risalto un grande senso del gusto. Eppure, Queen Mary non aveva ancora mai indossato dei colori così accesi e vistosi nel salotto di “C’è Posta per Te”. Nelle scorse puntate di questa edizione, Maria ha sempre puntato su look dai toni scuri, principalmente sul nero.

Certo non mancava mai un tocco di colore, come blazer paillettati e accessori luminosi. Ma Maria ieri ha deciso di stravolgere questa abitudine. La De Filippi è entrata in studio in una splendido tailleur fragola, con un pantalone a palazzo e una giacca monopetto con il bavero colorato. Sotto la giacca, un top rosa a V e delle décolleté a spillo nude. Ma la ciliegina sulla torta dell’outfit di Maria è il bijoux che indossa.

Non appena si è seduta sulla gradinata del salotto, la De Filippi ha alzato la manica svelando il gioiello iconico che ha scelto di sfoggiare: un Love Bracelet di Cartier. Si tratta di un pezzo molto usato dalle star, infatti anche Chiara Ferragni, Belén Rodriguez e addirittura Wanda Nara l’hanno sfoggiato.

Maria, in particolare, aveva al polso la versione in oro giallo con 4 diamanti. Sul sito ufficiale il gioiello è venduto 10.700 euro. Il Look di Maria De Filippi, a quanto pare, ha subito una rivoluzione totale. Gli abiti importanti e gli accessori di lusso sono diventati un must e i fan sembrano apprezzare questa inversione di rotta.