C’è Posta per te: chi è il nuovo postino, ex di Uomini e Donne

New entry nel cast dei postini di Uomini e Donne. Si tratta di un ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Sabato sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per te, programma di successo condotto da Maria De Filippi. Come di consueto è stato subito record di ascolti. Diverse le storie raccontate nel corso della serata, comprese due sorprese di due ospiti eccellenti come l’attore e modello Can Yaman e lo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo.

Chi ha visto il programma ha notato anche una new entry nel cast dei postini che girano il paese per andare a recapitare gli inviti in studio da parte della signora Maria De Filippi.

Fonte: web

Si tratta di Giovanni Vescovo, già vecchia conoscenza del mondo televisivo avendo partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne. Era il 2016/2017 quando Giovanni si presentò in studio per corteggiare Sonia Lorenzini che poi uscì dal programma con Emanuele Mauti suo ex fidanzato ancor prima di partecipare al dating show di Canale 5.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Giovanni, originario di Treviso si è dedicato al suo lavoro a Roma nel ramo delle pubbliche relazioni. Non si sa se sia fidanzato o single né non si conoscono maggiori particolari sulla sua vita privata. Quello che si sa è che è un nuovo postino di C’è Posta per te. Una notizia che ha rallegrato soprattutto il pubblico femminile.

Il cast dei postini di Uomini e Donne

Il cast dei postini di C’è Posta per te che quest’anno è davvero d’eccezione. Oltre a Giovanni ne sono altri 3, tutti riconfermati. Si tratta di Gianfranco Apicerni, anche lui ex di Uomini e Donne che nel 2009 uscì insieme a Valeria Bigella e pare in passato abbia avuto anche una relazione con Noemi Bocchi, neo compagna di Francesco Totti.

Un altro postino di C’è Posta per te è Marcello Mordino, il più longevo del cast di Maria De Filippi. Si tratta di una figura storica del programma presente ormai da anni.

Infine, l’ultimo postino di questa edizione del programma di Canale 5 è Andrea Offredi, l’ultimo a unirsi alla squadra prima di Giovanni Vescovo.