Una nottata assolutamente da archiviare quella che ha passato Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e donne e concorrente al Grande Fratello VIP 5 ha mostrato sul suo profilo Instagram una foto di lei ritratta in un letto d’ospedale con una mascherina d’ossigeno.

La dona sembra essere ridotta in condizioni piuttosto serie e nella foto ha spiegato che, fortunatamente, si riprenderà presto. La ragazza ha spiegato di essere stanca e di raccontare tutto ai follower nei prossimi giorni.

Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio… Niente di grave o almeno ora lo so, perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Off per qualche giorno e poi vi spiegherò.

Inondata dalla domande, Sonia Lorenzini, ha pubblicato un’altra storia per specificare che le sue condizioni sono presto migliorate, probabilmente una reazione allergica che, però, non si sa ancora a cosa sia dovuta.

Volevo rassicurare tutti, sono stata dimessa ora dopo qualche ora di osservazione, sto bene come anticipato nella storia prima, nulla di che e non ci si lamenta che le cose gravi sono altre. Stamattina mi sono svegliata e mi sono preoccupata abbastanza perché avevo tutto il viso che sembrava un palloncino, gonfia, gonfissima. Ho probabilmente, anzi sicuramente, avuto una forte crisi allergica ma attualmente cerchiamo di capire attraverso le analisi a cosa. Grazie per esserci in un modo o nell’altro sempre. Torno presto.